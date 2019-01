Quick je v Staples Cnetru prišel do svoje 302. zmage v karieri, s čimer je četrti najboljši med ameriškimi vratarji. »Gre za simpatičen mejnik, a v resnici mi le skušamo spet ujeti svoj ritem in se vrniti v bitko za končnico,« je po tekmi dejal Quick.

Kralji so v soboto kar z 1:7 izgubili proti Colorado Avalanche, v prvi tretjini pa so proti St. Louisu zaostajali z 0:2. Tekmo so izenačili pri 3:3, preden jih je sredi tretje tretjine branilec Paul LaDue popeljal v vodstvo.

Kralji so prvič po 28. oktobra lani prišli do zmage, potem ko so med tekmo zaostajali za dva zadetka. »Morda nam ni uspel takšen začetek, kot smo si ga želeli, a smo udarili nazaj in si priborili zmago,« je po tekmi dejal Kopitar, ki je k zmagi prispeval zadetek in podajo, še petič zapored pa je proti St. Louis Blues dosegel vsaj točko.

Dobrodošel preobrat »Četudi smo v prvi tretjini zaostajali, smo si vseeno priigrali kar nekaj priložnosti, le ni nam jih uspelo izkoristiti. A verjeli smo vase, vztrajali in uspelo nam je delo opraviti do konca,« je še dejal slovenski zvezdnik lige NHL. Tudi Tyler Toffoli je k zmagi prispeval gol in podajo, z dvema podajama se je pri Kraljih izkazal tudi Brendan Leipsic. Za goste, ki so pred tem dobili sedem od 11 tekem v gosteh, so zadeli Mackenzie MacEachern, Oskar Sundqvist in Ryan O'Reilly. Kralji bodo zdaj počivali do 2. februarja, vmes bo premor za tekmo zvezd All-Star, nov cikel šestih zaporednih gostovanj pa bodo začeli v New Yorku, ko bodo gostovali pri Islanders.