Domači so povedli v prvi tretjini preko Maxa Paciorettyja, gostje pa so rezultat spreobrnili na začetku druge tretjine, ko so v razmaku treh minut dvakrat zadeli, najprej je izid izenačil Ryan Johansen, končni izid pa je v 23. minuti postavil Nick Bonino. Vegas je izgubil še tretjo od zadnjih štirih tekem in je peti na zahodu, Nashville je mesto pred njim.

Washington Capitals, prvaki lige, so s 3:6 izgubili na gostovanju pri Toronto Maple Leafs, kar je njihov sedmi zaporedni poraz. Aleksander Ovečkin je v drugi tretjini Washington povedel v vodstvo z 2:1 in tako dosegel svojo 1179. točko v ligi NHL. S tem se je izenačil s Sergejem Fedorovom, ruskim hokejistom z največ točkami v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Potem pa so domačini vzeli stvari v svoje roke in ob zgolj enem zadetku gostov zadeli kar petkrat in zmagali. S tremi goli in podajo je izstopal Nazem Kadri.

»Mislim, da smo vsi naredili preveč napak. Poznamo sistem, ta deluje, a se trudimo narediti preveč. Zdaj potrebujemo premor. Vzeli si ga bomo, se sprostili, uživali čas z družino in prijatelji ter se vrnili pripravljeni na nadaljevanje,« je po tekmi dejal ruski zvezdnik Ovečkin.

Po ogledu posnetka razveljavili gol Do minimalne zmage z 2:1 so prišli tudi hokejisti Montreal Canadiens, ki so doma premagali Arizono Coyotes. Kanadčanom je peto zmago v zadnjih šestih tekmah z golom v zadnji tretjini zagotovil Mike Reilly. Vratar Montreala Carey Price pa je ob 2000. domači zmagi zbral 30 obramb. Slabe štiri minute pred koncem tekme je bilo videti, da so gostje izenačili preko Alexa Galchenyuka, ki je lani poleti prestopil iz Montreala v Arizono, a je bil gol naknadno razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Domači trener Claude Julien je zahteval pogled posnetka, kar se mu je obrestovalo. »To je bilo zelo pomembno. S klopi se ni dobro videlo. Fantje na ledu so rekli, da bi lahko bil prepovedan položaj, ampak trener je bil očitno pozoren, videl je prav in obrestovalo se je,« je po tekmi dejal kapetan Montreala Shea Weber. Los Angeles Kings in Anžeta Kopitarja prihodnja tekma čaka šele februarja, saj bo konec tedna v ligi premor zaradi tekme Vseh zvezd.