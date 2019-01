Prototip s športnimi krili in zadnjim propelerjem je uspešno vzletel in se obračal, strokovnjaki pa so preizkušali njegove funkcije in nadzorne sisteme.

Vedno bližje smo realizaciji letečega avtomobila, ki bo ljudi prevažal nad polnimi ulicami ljudmi in prometno konico, izogibal pa se bo lahko tudi visokim nebotičnikom.

Boeingov prototip letečega avtomobila meri devet metrov in lahko preleti razdaljo 80 kilometrov.

Po napovedih podjetja naj bi bil leteči avtomobil od vzleta do pristanka popolnoma samostojen. »Avtonomnost letečega avtomobila bo omogočila tiho, čisto in varno mestno mobilnost,« je v sporočilu za javnost dejal izvršni direktor hčerinske združbe Boeing Aurora Flight Science John Langford.

Številna podjetja že razvijajo konkurenčne modele letečih avtomobilov, ki bodo konkurirale Boeingovem prototipu. Vahana, hčerinska družba letalskega podjetja Airbus, je lani opravila prvi poskusni let svojega modela letečega avtomobila. Tekmovanje, kdo bo prvi, se je šele začelo.

BREAKING: It’s another first for us. Along with @AuroraFlightSci we’ve successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHerepic.twitter.com/hwuw4d5jmz