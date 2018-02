»Pogovarjamo se o možnosti, da bi turistom omogočili sprehod v vesolju,« je za ruski časnik Komzomolskaja Pravda dejal vodja ruske vesoljske družbe Energia Vladimir Solncev. NEM-2, ki ga gradi Energia, bo lahko na ISS prepeljal do šest ljudi, ki se bodo lahko sprehodili v vesolju in dogodivščino posneli. Na leto bo lahko v vesolje odšlo do šest ljudi, ki bodo tam preživeli deset dni.

Predvidevajo, da bi lahko cena takšnega izleta znašala okoli 80 milijonov evrov, za prve turiste pa morda nekoliko manj. Solncev je dejal, da so mu marketinški analitiki zagotovili, da so premožnejši ljudje pripravljeni plačati za takšno doživetje.

»Potovanje bo udobno, kolikor je to v vesolju mogoče,« je dejal Solncev. NEM-2 bo svojim potnikom ponujala udobne kabine, dve stranišči in dostop do svetovnega spleta.

Za partnersko sodelovanje pri projektu se po besedah vodje Energie zanima tudi ameriški letalski proizvajalec Boeing.