Letalo letalske družbe Air India s 136 ljudmi na krovu je moralo danes zjutraj izvesti zasilni pristanek v Mumbaju. Boeing 737 je imel pri vzletu v mestu Tiruchirappalli v južni Indiji nenavadno nesrečo: zaletel se je v zid, nato pa kljub temu nadaljeval pot proti Dubaju.

Družba Air India, ki je indijski nacionalni prevoznik, je v izjavi za javnost zapisala, da so letališki delavci pri vzletu opazili, da je trup letala poškodovan. »Opazili so, da je letalo morda prišlo v stik z zidom ob robu letališča,« so zapisali. Ko sta bila pilota obveščena o opažanjih letaliških delavcev, sta se odzvala s sporočilom, da letalo deluje normalno.

Kljub temu je bilo letalo preusmerjeno na letališče v Mumbaju, kjer so opazili, da je spodnji del letala precej poškodovan. Kako je do prišlo do bližnjega srečanja med letalom in zidom, za zdaj ostaja neznanka. Izkušena pilota – za sabo imata več kot šest tisoč ur letenja – trčenja očitno nista opazila. Družba Air India je pilota nemudoma suspendirala.

Do incidenta je prišlo le nekaj tednov zatem, ko je 30 potnikov indijskega prevoznika Jet Airways potrebovalo zdravniško pomoč, ker je osebje »pozabilo pritisniti stikalo za uravnavanje zračnega tlaka v kabini«.