Pliškova izločila Sereno Williams, v polfinalu tudi Naomi Osaka

Japonka Naomi Osaka in Čehinja Karolina Pliškova sta polfinalistki teniškega odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Četrta nosilka Osaka je v četrtfinalu s 6:4 in 6:1 gladko ugnala Ukrajinko Jelino Svitolino, sedma nosilka Pliškova pa je po maratonskem dvoboju s 6:4, 4:8 in 7:5 premagala zmagovalko 23 grand slamov, Američanko Sereno Williams.