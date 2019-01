Hrvaška rokometna zveza se ne more sprijazniti s porazom proti Nemčiji, ki je razblinil njihove sanje o medalji. Potem ko so hrvaški rokometaši presenetljivo klonili proti Braziliji (26:29), je bilo jasno, da morajo za napredovanje med najboljšo četverico v zadnjih dveh krogih premagati Nemčijo in vsaj remizirati s Francijo. Nemški rokometaši so po izenačenem prvem polčasu (11:11) slavili z golom razlike in pokopali hrvaške upe o napredovanju. Da za poraz ni bila kriva le slabša igra in boljši tekmec, ampak tudi sodniki, so prepričani na hrvaški zvezi, ki se čudijo potezam danskega sodniškega para.