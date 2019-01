Angolci, ki so po napovedih strokovnjakov skupaj s Savdsko Arabijo in Čilom največji avtsajderji med vsemi 24 reprezentancami, so v skupini D v Koebenhavnu presenetili Katar (24:23). Katarci, svetovni podprvaki z domačega tekmovanja leta 2015, pri katerih selektor Valero Rivera na SP ni vzel slovenskega vratarja Gregorja Čudića (Sporting Lizbona), so v 57. minuti vodili s 23:22, Angolci pa so 22 sekund pred koncem izenačili po golu Romeja Heba, s sedmimi goli prvega strelca tekme. V zadnjem katarskem napadu Rafael Capote ni zadel pet sekund pred zadnjim znakom sirene, v hitrem nasprotnem napadu pa je Claudio Chicola v zadnji sekundi zabil žogo (hitrost 92 kilometrov na uro) v gol Katarja za senzacionalno zmago Angole.

Brata Feuchtmann uničila Avstrijo Čilenci so nastop v skupini D v Koebenhavnu začeli z visokim porazom proti gostiteljem Dancem (16:39), v drugem krogu povsem povozili Avstrijce (32:24). Ti so na začetku drugega polčasa povedli s 16:14, nato pa v naslednjih 14 minutah dosegli le dva gola. V tem obdobju so Čilenci zadeli devetkrat, v ekipi španskega selektorja in nekdanjega vrhunskega rokometaša Matea Garralde pa sta blestela brata Erwin in Emil Feuchtmann, ki sta skupaj Avstrijcem nasula kar 15 golov. Za veliko presenečenje je poskrbel francoski reprezentant Nikola Karabatić, ki so mu zdravniki po operaciji levega stopala oktobra lani napovedali vsaj štiri mesece prisilnega odmora in konec sanj o SP, a se je v Nišu rojeni igralec čudežno vrnil že po treh. Ko je že kazalo, da bo Karabatić po neverjetnih 20 zaporednih nastopih na velikih tekmovanjih (osemkrat EP, osemkrat SP, štirikrat OI) moral izpustiti svojega prvega, ga je selektor Didier Dinart kljub temu uvrstil na širši seznam 28 igralcev s pravico nastopa na SP, a le največji optimisti (beri: utopisti) so verjeli, da se lahko 34-letni član PSG pravočasno vrne na igrišče.

Selektor Dinart ostaja previden A Karabatić, ki od oktobra lani ni odigral nobene tekme in ni opravil niti trenutka reprezentančnih priprav, je med zahtevno rehabilitacijo očitno dobil bitko s časom. V soboto se je namreč pridružil reprezentančnim soigralcem v Berlinu, včeraj pa je opravil tudi prvi trening. Toda selektor Didier Dinart nikakor noče prehitevati dogodkov: »Vsi dobro vemo, kaj Nikola pomeni za reprezentanco na igrišču in ob njem. Po mojem pogovoru z njim in vodilnimi v njegovem klubu sem se odločil, da ga priključim ekipi. Toda šele treningi bodo pokazali, v kakšnem stanju je njegovo stopalo in koliko se bo poznalo to, da zelo dolgo ni treniral in ni bil v tekmovalnem ritmu.« Drugi krog, skupina A (Berlin): Rusija – Koreja 34:27 (20:13), Nemčija – Brazilija 34:21 (15:8), Francija – Srbija 32:21 (15:12), skupina B (München): Makedonija – Bahrajn 28:23 (12:8), Hrvaška – Japonska 35:27 (18:13), Španija – Islandija 32:25 (19:14), skupina C (Herning): Avstrija – Čile 24:32 (15:14), Norveška – Savdska Arabija 40:21 (20:10), Danska – Tunizija 36:22 (19:10), skupina D (Koebenhavn): Katar – Egipt 28:23 (15:12), Madžarska – Angola 34:24 (18:8), Švedska – Argentina 31:16 (15:10).

Skupina A (Berlin) 1. Nemčija 2 2 0 0 64:40 4 2. Francija 2 2 0 0 56:43 4 3. Rusija 2 1 1 0 64:57 3 4. Srbija 2 0 1 1 51:62 1 5. Brazilija 2 0 0 2 43:58 0 6. Koreja 2 0 0 2 46:64 0

Skupina B (München) 1. Španija 2 2 0 0 65:48 4 2. Makedonija 2 2 0 0 66:52 4 3. Hrvaška 2 2 0 0 66:54 4 4. Islandija 2 0 0 2 52:63 0 5. Bahrajn 2 0 0 2 46:61 0 6. Japonska 2 0 0 2 56:73 0

Skupina C (Herning) 1. Danska 2 2 0 0 75:38 4 2. Norveška 2 2 0 0 74:45 4 3. Avstrija 2 1 0 1 53:54 2 4. Čile 2 1 0 1 48:63 2 5. Tunizija 2 0 0 2 46:70 0 6. Sav. Arabija 2 0 0 2 43:69 0