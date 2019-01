Po veličastni zmagi proti Španiji (23:19) so se Hrvati že videli v polfinalu, nato pa doživeli šok proti Braziliji (26:29), po katerem je postalo jasno, da morajo za napredovanje med najboljšo četverico v zadnjih dveh krogih premagati Nemčijo in vsaj remizirati s Francijo. Selektor Lino Červar, ki je po skalpu Špancev koval svojo ekipo v zvezde, je po polomu proti Brazilcem (zaradi njegovega vztrajanja pri hrvaški igri sedem na šest brez vratarja so tekmeci dosegli kar osem golov v prazna vrata), priznal, da so Brazilci povsem zasluženo zmagali, njegovi igralci pa so se ustrašili zmage in niso imeli niti športne sreče, ker si je po njegovem mnenju niti niso zaslužili.

Pred današnjo tekmo proti Nemčiji v Kölnu (na uvodni tekmi v Lanxess Areni je Španija razbila Brazilijo s 36:24) je bil Červar prisiljen v kadrovsko rošado: zaradi poškodbe stegenske mišice je organizatorja igre Luko Cindrića (Kielce), s katerim sta imela na tem SP menda tudi že nekaj besednih kratkih stikov, zamenjal s 24-letnim Kristjanom Bećirijem, članom Celja Pivovarne Laško. Kar 202 centimetra visoki in 120 kilogramov težki krožni napadalec (oče je Albanec, mama Slovenka, rodil se je v Nemčiji) je tako debitiral v članski reprezentanci Hrvaške. Proti Nemčiji, ki se lahko pohvali z najtrdnejšo obrambo na SP (do sinoči je v povprečju na tekmo prejela le po 21,5 gola), je pred več kot 19.300 gledalci sredi drugega polčasa povedla z 18:15, nato pa je padla v skoraj desetminutni strelski mrk.

Hrvati (Karačić in Štrlek po 4) so v 55. minuti povedli z 19:18 in nato še z 20:19, Nemci (Wiede 6, Gensheimer 4) pa so zatem dosegli tri gole zapored za vodstvo z 22:20, potem ko je na začetku zadnje minute zadel Uwe Gensheimer. Domagoj Duvnjak je hitro znižal na 21:22, a Nemci so v zadnjem napadu spretno zadržali žogo do zadnjega znaka sirene. »Na naših ramenih je bil velik pritisk, ne le zaradi domačega igrišča, ampak tudi zaradi številnih kritik na naš račun. Upam, da smo zdaj dokazali, da smo zasluženo v polfinalu,« je dejal nemški selektor Christian Prokop. Njegov stanovski kolega na hrvaški klopi Lino Červar je pohvalil svoje fante za dobro predstavo proti sogostiteljem SP, a nato dodal: »Bili smo blizu zmage, toda v odločilnih trenutkih nam – poleg naših napak – tudi nekateri drugi niso dovolili proti do velikega uspeha.«

V skupini II v Herningu na Danskem so na današnji uvodni tekmi Norvežani (Jondal 11, Sagosen 7) v skandinavskem obračunu ugnali Švedsko (Nilsson in Wanne po 5) in si precej odprli vrata v polfinale. Po devetih izenačenjih v prvem polčasu so Norvežani na začetku drugega naredili delni izid 4:0 za vodstvo s plus sedem (22:15), po katerem je bilo vse odločeno. Poleg zmage na medsebojni tekmi (ob enakem številu točk) ima Norveška v boju za polfinale boljše izhodišče tudi zaradi dejstva, da v zadnjem krogu igra z že povsem odpisano Madžarsko, Švedska pa z Dansko, ki je opravila z Egiptom (26:20).

Izidi 4. kroga, skupina I (Köln): Španija – Brazilija 36:24 (19:13), Nemčija – Hrvaška 22:21 (11:11), skupina II (Herning): Norveška – Švedska 30:27 (17:14), Danska – Egipt 26:20 (9:7).

Pari petega (zadnjega) kroga drugega dela SP, v sredo, skupina I (Köln): Brazilija – Islandija (ob 15.30), Nemčija – Španija (ob 18. uri), Francija – Hrvaška (ob 20.30), skupina II (Herning): Tunizija – Egipt (ob 15.30), Norveška – Madžarska (ob 18. uri), Danska – Švedska (ob 20.30).