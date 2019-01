»Nekaj članov izvršnega odbora je bilo precej razočaranih, ko so Rusi zamudili rok, toda strinjali so se, da ne bo dodatnih sankcij,« je dejal predsednik Wade Craig Reedie. Dodal je, da so bili člani zadovoljni s tem, kar so slišali o storjenem napredku pri reševanju tega ruskega dopinškega vprašanja od septembra lani, ko so se odločili znova vključiti Rusado pod strogimi pogoji.

Kot pravi Reedie, je zbiranje podatkov »ključni korak in ga ni bilo lahko doseči. Nismo šena ciljni črti in nas čaka še veliko dela, toda smo pa precej dlje, kot bili bili brez tiste septembrske odločitve«. Wada ima od 10. januarja na voljo neomejen dostop do podatkov, ki jih je zahtevala v povezavi z afero ruski doping.

Rusi so Wadi že prej obljubili dostop do zahtevanih podatkov iz moskovskega protidopinškega laboratorija. Preiskovalci Wade so zdaj v Moskvi in bodo lahko začeli delati v laboratoriju ruske agencije v Moskvi, kjer jih zanimajo predvsem originalni podatki več kot 9000 testov ruskih športnikov med letoma 2011 in 2015.

Rusi si želijo povrniti zaupanje mednarodne športne javnosti po hudih obtožbah o s strani države podprtem dopingu, ki trajajo že nekaj let. Zaradi tega so številni ruski športniki ostali brez medalj, rezultatov in ugleda. Mnogi športniki so posledično ostali tudi brez možnosti nastopanja za svojo državo, saj so nekatere športne zveze Rusiji prepovedale tekmovati. Wadini preiskovalci bi morali podatke, s katerimi bi se Rusiji odprla vrata postopne vrnitve ruskim športnikom na vsa tekmovališča, sicer dobiti do 31. decembra, a se je sodelovanje na tem področju nekoliko zavleklo.

Vse skupaj je sicer posledica poročila kanadskega odvetnika Richarda McLarna iz julija 2016, ko je do podrobnosti razdelal dopinške prakse v Rusiji med letoma 2011 in 2015 in v katere je bilo vključenih več kot 1000 športnikov in več kot 30 športnih panog.