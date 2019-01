Rusi so Wadi že pred dnevi obljubili dostop do zahtevanih podatkov iz moskovskega protidopinškega laboratorija. Preiskovalci Wade so zdaj v Moskvi in bodo lahko začeli delati v laboratoriju ruske agencije v Moskvi, kjer jih zanimajo predvsem originalni podatki več kot 9000 testov ruskih športnikov med letoma 2011 in 2015.

Rusi si želijo povrniti zaupanje mednarodne športne javnosti po hudih obtožbah o s strani države podprtem dopingu, ki trajajo že nekaj let. Zaradi tega so številni ruski športniki ostali brez medalj, rezultatov in ugleda. Mnogi športniki so posledično ostali tudi brez možnosti nastopanja za svojo državo, saj so nekatere športne zveze Rusiji prepovedale tekmovati.

Wadini preiskovalci bi morali podatke, s katerimi bi se Rusiji odprla vrata postopne vrnitve ruskim športnikom na vsa tekmovališča, sicer dobiti do 31. decembra, a se je sodelovanje na tem področju nekoliko zavleklo.

Zdaj naj bi bilo vse v redu, minister Kolobkov je zatrdil, da imajo preiskovalci neomejen in popoln dostop do vsega, kar želijo videti. Wada sicer teh informacij o odličnem sodelovanju za zdaj še ni potrdila.