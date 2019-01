»Smo na prelomnici zgodovine človeštva. Zdaj moramo oblikovati prihodnost,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa poudaril Schwab. Pozval je k medsebojno povezanemu svetu, ki ljudi postavlja v ospredje, ne pa iz njih dela »sužnje novih tehnologij«. Nekateri mladih družbeni in okoljevarstveni aktivisti, ki predsedujejo letošnjemu srečanju, so sicer opozorili, da bi bilo bolj smiselno govoriti o konkretnih dejanjih za reševanje težav, kot so migracije in podnebne spremembe.

Podnebne spremembe sicer so na dnevnem redu. Udeleženci foruma poudarjajo, da mora ukrepanje na tem področju predstavljati eno od prioritet, kar pa jih ni odvrnilo od uporabe zasebnih letal za prihod v Davos. Udobje zasebnih letov je tako očitno prevladalo nad skrbjo za čim manjši ogljični odtis. Oblasti so v tednu pred srečanjem zabeležile skoraj 1500 zasebnih letov na letališča v bližini Davosa. Lani jih je bilo okoli 1300. Nekateri udeleženci so nato celo najeli helikopter za let neposredno v mesto.

Prebivalce Davosa moti tudi veliko število limuzin, ki v času konference zasedajo ulice in povzročajo gnečo. Urad župana namreč vsako leto po koncu zasedanja med domačini izvede anketo o tem, kaj bi lahko prihodnje leto izboljšali. Lani je bilo največ pritožb prav na račun limuzin.

Na dogodku več kot 3000 ljudi iz več kot sto držav

Svetovni gospodarski forum letos poteka pod naslovom Globalizacija 4.0: Oblikovanje globalne arhitekture v času četrte industrijske revolucije. Vodilni svetovni politiki in gospodarstveniki bodo razpravljali o temah s področij geopolitike in multikonceptualnega sveta, prihodnosti gospodarstva, industrijskih sistemov, kibernetske varnosti, človeškega kapitala ter institucionalnih reform. Dogodka se udeležuje več kot 3000 ljudi iz več kot sto držav. Veliko perečih vprašanj se nanaša na ZDA in njihovega predsednika Donalda Trumpa. Ta ustaljenemu svetovnemu redu kljubuje pri vrsti vprašanj, od trgovinske ureditve do boja proti podnebnim spremembam. Vendar pa v Davosu ameriška vlada ne bo branila svojih stališč, saj je delegacija odpovedala pot v Švico zaradi blokade pri financiranju dela ameriške vlade.

Med ključnimi govorci bo ob odsotnosti Trumpa in njegovih predstavnikov nemška kanclerka Angela Merkel, ki bo imela govor v sredo, medtem ko je francoski predsednik Emmanuel Macron udeležbo letos prav tako odpovedal zaradi težav doma - spopada se namreč s protesti gibanja rumenih jopičev. V Davos ne bo niti britanske premierke Therese May, ki poskuša doma razvozlati politični klobčič glede izstopa države iz EU. Schwab je bil pred začetkom foruma kritičen do voditeljev, ki se osredotočajo na kratkoročne domače težave namesto na velike globalne izzive, kot so podnebne spremembe in digitalna revolucija. »Elite ne morejo biti ocenjene kot vredne zaupanja, če njihov pogled seže le do prihodnjih volitev ali prihodnjega četrtletnega poročila,« je poudaril ekonomist.

Slovenijo bo v Davosu od srede do petka zastopal predsednik vlade Marjan Šarec. Ta bo sodeloval na treh panelih, kjer bodo govorili o izzivih, ki jih prinaša globalizacija 4.0, o prihodnosti Evrope in o letu 2019 kot odločilnem letu za staro celino ter o ustvarjanju močnih partnerstev za rast in mir na Zahodnem Balkanu. Šarec naj bi priložnost izkoristil tudi za vrsto dvostranskih srečanj.