Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, ki se začenja danes in bo potekal do petka, se nekateri pomembni politiki tokrat ne bodo udeležili. Britanska premierka Theresa May ima velike težave z brexitom, francoski predsednik Emmanuel Macron je preveč zaposlen z začetkom dvomesečne javne razprave o zahtevah rumenih jopičev, s katero poskuša zmanjšati svojo čedalje večjo nepriljubljenost. Ameriški predsednik Donald Trump se je najprej odločil, da v Švico ne bo šel, potem pa je zaradi proračunske blokade onemogočil prihod kar celotne ameriške delegacije. Prišli pa bodo nemška kanclerka Angela Merkel, japonski premier Šinzo Abe, novi brazilski predsednik Jair Bolsonaro, slovenski premier Marjan Šarec…

Vodilni velikih multinacionalk se bodo v švicarskem alpskem mestu poskušali osredotočiti na pomembne gospodarske teme. Vendarle ima pomembno dimenzijo vedno tudi politika. Lani sta premierja Makedonije in Grčije, Zoran Zaev in Aleksis Cipras, denimo prav na forumu v Davosu prebila led, tako da sta zdaj državi pred dokončno rešitvijo več desetletij trajajočega spora o imenu Makedonije.

Proti protekcionizmu Predvsem bodo poskušali udeleženci foruma premagati pesimizem, ki ga povzročajo slabitev svetovne gospodarske rasti, padec kitajske gospodarske rasti (ni znano, kakšen je), negotovost zaradi brexita (ni znano, kakšen bo), proračunske blokade v ZDA in kitajsko-ameriška trgovinska vojna. Ravno pred dvema letoma, ko se je Trump, ki zagovarja protekcionizem, preselil v Belo hišo, je kitajski voditelj Xi Jinping izkoristil forum v Davosu za to, da se je zavzel za krepitev globalizacije in proste trgovine po svetu. Na lanskem forumu pa je Trump udaril nazaj z izjavo, da ZDA ne bodo več dopuščale nekorektnih poslovnih praks Kitajske. Danes nikogar od njiju ni v Davos, a do teh njunih izjav se bodo udeleženci foruma vseeno opredeljevali. Najbrž bodo gospodarstveniki pritisnili na svoje vlade, naj spet spodbujajo globalizacijo in prosto trgovino v svetu.

Slabi obeti za Nemčijo in Italijo V tem smislu je Mednarodni denarni sklad (IMF) pred začetkom foruma ZDA in Kitajsko pozval, naj končajo trgovinsko vojno, ki bi lahko škodila vsemu svetovnemu gospodarstvu. Peking je sicer že ponudil Washingtonu, da bo Kitajska v naslednjih šestih letih iz ZDA uvozila za tisoč milijard dolarjev več (lani je sicer v trgovini z ZDA kitajski presežek znašal 323 milijard dolarjev). IMF je zdaj objavil tudi nekatere ocene o letošnji gospodarski rasti, ki naj bi bila na svetovni ravni 3,5-odstotna, lani pa je bila 3,7-odstotna. Najbolj skrb vzbujajoči za Slovenijo so slabi obeti za Nemčijo in Italijo, saj to pomeni, da se bo zmanjšal slovenski izvoz v državi, v kateri največ prodamo. V Nemčiji naj bi bila gospodarska rast samo 1,3-odstotna, v Italiji pa komaj 0,6-odstotna, kar je zelo slabo za Italijane, ki že dvajset let životarijo v gospodarski stagnaciji. V Veliki Britaniji v IMF pričakujejo 1,5-odstotno gospodarsko rast, lani je bila 1,4-odstotna. Toda vse lahko marca spremeni brexit brez dogovora z EU. Še veliko večja nevarnost za svetovno gospodarstvo bi bila upočasnitev kitajske gospodarske rasti. Sicer je IMF ocenil, da bo ta letos na Kitajskem 6,2-odstotna, o čemer lahko v visoko razvitih bogatih državah samo sanjajo, a to je še vedno najmanj na Kitajskem po letu 1990.

Zlati časi za milijarderje, sivi pa za skoraj štiri milijarde ljudi Vsaj na papirju naj bi na srečanju v Davosu razpravljali tudi o tem, kako ustaviti naraščajoče povečevanje razlik med bogatimi in revnimi na svetu. Gotovo torej ni naključje, da je konfederacija človekoljubnih organizacij Oxfam, ki je osredotočena na boj proti revščini, prav včeraj objavila poročilo, ki kaže na naglo povečevanje razlik med najbogatejšimi in večino preostalih. Premoženje svetovnih milijarderjev se je denimo lani povečalo za 900 milijard dolarjev ali 2,5 milijarde na dan, samo 26 najbogatejših milijarderjev pa ima pod palcem enako količino premoženja kot celotna revnejša polovica svetovnega prebivalstva, torej 3,8 milijarde ljudi skupaj. Pri tem pa se je premoženje slednjih lani zmanjšalo za enajst odstotkov, navaja Oxfam. V desetih letih od finančne krize se je število milijarderjev na svetu skoraj podvojilo, obenem pa tako oni kot velike korporacije plačujejo v povprečju najnižje davke v zadnjih desetletjih, navaja organizacija. Če bi najbogatejši odstotek zemljanov plačal samo 0,5 odstotka davka več na svoje premoženje, bi to zadoščalo za izobrazbo 262 milijonov otrok, ki zdaj ne morejo hoditi v šolo, in zagotovilo zdravstveno oskrbo, ki bi rešila 3,3 milijona življenj na leto, računajo v Oxfamu, kjer se zavzemajo za splošno zdravstveno zavarovanje, splošni dostop do izobrazbe in drugih javnih storitev povsod na planetu. V duhu naštetih podatkov so tudi naslovili svoje poročilo: Javno dobro ali zasebno bogastvo? Ali bo o tem govor v Davosu, ni znano.