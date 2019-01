Trump je 22. decembra lani prekinil financiranje vladnih agencij, ki še nimajo potrjenega letošnjega proračuna, ker mu kongresni demokrati ne dajo 5,7 milijarde dolarjev za zid. Zaprtje vlade podira vse rekorde in v četrtek je potekalo že 27. dan, okoli 800.000 javnih uslužbencev pa je že ostalo brez ene mesečne plače.

Trump je prvi predsednik v zgodovini ZDA, ki je zaprl lastno vlado. Ponavadi so s tem demokratskim predsednikom nagajali kongresni republikanci, vendar pa so se doslej vedno nekako uspeli dogovoriti s popuščanjem na obeh straneh. Predsednica predst

avniškega doma kongresa Nancy Pelosi je Trumpu svetovala, naj si preloži načrtovani govor o položaju v državi pred obema domovoma kongresa ali pa ga poda v pisni obliki.

Otročji in malenkosten Trump

Trump ji je v četrtek vrnil na malce bolj zloben način, saj jo je obvestil, da ji ne da vojaškega letala za pot v Evropo in na Bližnji vzhod le eno uro pred načrtovanim odhodom. Izrazil je mnenje, da se takšna ekskurzija ne spodobi, ko je 800.000 ljudi brez plače, vendar pa ji je obenem priporočil, naj leti z redno linijo.

Na Trumpa so se vsule kritike, da je malenkosten in otročji, pa tudi bolj utemeljene kritike na račun tega, da namerava vladna delegacija v Davos kljub zaprtju vlade. Trump se je odločil, da potem tudi vladna delegacija, v kateri so med drugim ministri za finance, trgovino in zunanje zadeve, ne bo šla v Davos, kjer bodo največjo ekonomijo sveta tako zastopali le predstavniki zasebnega sektorja.