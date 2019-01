Odločitev o dokončni potrditvi prespanskega sporazuma o za Grčijo sprejemljivem poimenovanju Makedonije bo predvidoma znana v noči na petek. Predlog zakona o tem je danes najprej obravnaval odbor za nacionalno obrambo in zunanje zadeve grškega 300-članskega parlamenta, glavna razprava pa naj bi se po danes dogovorjenem urniku začela v sredo dopoldne. Verjetno se bo dodobra zavlekla zaradi zainteresiranega velikega števila razpravljalcev, saj v igri ni samo »makedonsko vprašanje«, ampak možnost predčasnih volitev, in to navkljub prejšnji teden izglasovani tesni zaupnici levičarski vladi Aleksisa Ciprasa.

Grški premier je za ratifikacijo sporazuma, ki ga Makedonija po sprejetju ustavnih sprememb že uresničuje, sprejel tako rekoč najtežjo pot od razpoložljivih z izjemo referendumske, ki pa bi pomenila pravi precedens. Doslej edini referendum po letu 1974, ko so se Grki po padcu vojaške hunte odločali za republiko in ne kraljevino, je leta 2015 sklical prav Cipras, in sicer o strogih pogojih evropske komisije, Evropske centralne banke in Mednarodnega denarnega sklada za reševanje grške dolžniške krize. Sicer pa ima grška vlada glede potrjevanja mednarodnih sporazumov precej proste roke in so bili mnogi sprejeti kar s predsedniškimi dekreti ali celo ministrskimi resolucijami.

Odprte so še druge poti Prespanski sporazumi, ki urejajo novo ime Makedonije kot Republike Severne Makedonije, ukinjajo začasni sporazum o meddržavnih odnosih iz leta 1995 in vzpostavljajo strateško partnerstvo med Atenami in Skopjem, glede Grčije določajo le, da jih ratificira nemudoma po opravljenih postopkih za njihovo uveljavitev v Makedoniji. To se je v Skopju zgodilo pred enajstimi dnevi in Ciprasova naloga je pravzaprav le ta, da zagotovi njihovo ratifikacijo. Mednarodnopravni izvedenci, med njimi Dimitrios Dimitrakos, razlagajo, da ohlapno določilo glede postopka grške ratifikacije slednji na stežaj odpira vrata, vsaj če primerjamo z zahtevami, ki jih je morala izpolniti Makedonija. Če namreč parlament v Atenah ratifikacije ne potrdi z absolutno večino, lahko Cipras uporabi še vse druge poti, preden bi Skopju sporočil, da Atene niso več partner prespanskega dogovora. Sprejeto pot do ratifikacije so potrdili na sestanku sekretariata vladajoče stranke Siriza, po katerem je predsednik parlamenta Nikos Voutsis dejal, da bo vsem poslancem dana možnost, da povedo svoje mnenje. Ob 145 poslancih Sirize Cipras pričakuje še podporo šesterice, ki mu je pred dnevi zagotovila zaupnico. V opozicijski stranki Potami sta njen vodja Stavros Theodorakis in še en poslanec napovedala podporo sporazumu, še eden se k temu nagiba, a sta zato izstop iz stranke danes napovedala poslanca Giorgos Amyras in Grigoris Psarianos, ki sta proti sporazumu. Če bosta to res storila, bo imela stranka Potami premalo poslancev za lastno poslansko skupino. Zaradi sporazuma se je pred tem že zgodil razkol v stranki Neodvisnih Grkov (ANEL), ki jo je moral del poslancev zapustiti, ker so po odhodu Anela iz koalicije glasovali za zaupnico Ciprasu. Še kakšne druge pomoči pa se Cipras tokrat ne more nadejati.