V sodelovanju z zunanjimi partnerji je celjska občina lani preizkusila tri različne metode, ki jih je mogoče uporabiti pri obnovi okoljsko in prostorsko degradiranega območja stare cinkarne.

»Preizkusili smo tudi metodo prekrivanja tal z ustrezno mešanico organomineralnega substrata, ki so jo zasnovali na oddelku za kmetijsko ekologijo in naravne vire Kmetijskega inštituta Slovenije in je primerna tudi za zelenice, parke, poti ob prometnicah in preostala območja, kjer so tla onesnažena s težkimi kovinami,« pove Mojca Grušovnik iz službe za stike z javnostjo celjske občine.

Grušovnikova dodaja, da so na Kmetijskem inštitutu Slovenije aktivni substrat pripravili iz komposta, mineralnih tal in mineralov zeolita, ki vežejo težke kovine. Da bi določili primerno mešanico vseh sestavin, so pred nekaj meseci v rastlinjaku Infrastrukturnega centra Jablje izvedli lončni poskus. Za kontrolni rastlini so izbrali ozkolistni trpotec in zelenjadnico, rastlini, ki v večji meri vsrkavata težke kovine iz tal.