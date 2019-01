Veliko prahu so v Celju dvignila zemeljska dela, ki se jih je na območju stare cinkarne lotilo podjetje VOC Ekologija. Slednje je od celjske občine zakupilo približno 17.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče, ki so ga pred kakšnim mesecem nameravali izravnati, da bi bilo primerno za parkirišče. Pri urejanju pa so z delovnimi stroji dregnili tudi v jame s katranom in smrad je občane, ki so pozorni na vse posege v tem delu Celja, neprijetno presenetil. O nameravanih posegih je vodstvo družbe VOC Ekologija obvestilo občino.

Čakajo na strokovne podlage Kot pravijo na občini, so za dela vedeli, niso pa mogli vedeti, da so izvajalci posegli tudi na zemljišče, ki je še vedno degradirano, delno pa je bilo pred časom že sanirano. Zato so na ogled nemudoma napotili ustrezne strokovne službe. Ugotovili so, da so izvajalci res posegli tudi na območje tako imenovanega vzhodnega kanala. »Na južnem delu vzhodnega kanala je izolacijska plast razkrita do kompozita, na severnem delu pa je debelina izolacijske plasti zmanjšana. O tem, da nameravajo poseči tudi na to območje, nismo bili obveščeni. Smo jih pa po ogledu pozvali, da zemljišče vrnejo v prvotno stanje,« pojasnjuje Mojca Grušovnik iz službe za stike z javnostjo na celjski občini. Grušovnikova dodaja, da bo družba VOC Ekologija, ki je zakupila zemljišče, dela začela takoj, ko bodo izdelane strokovne podlage, te pa morajo biti poprej usklajene tudi z zavodom za gradbeništvo ali pooblaščenim inštitutom. »Nad delom bodo bedeli gradbeni strokovnjaki, stroške pa bo moral plačati zakupnik,« pove Grušovnikova.