Medvedjev, sicer 19. igralec sveta, je kar dobro namučil šestkratnega zmagovalca Australian Opna. Dvoboj je trajal tri ure in 15 minut, samo drugi niz eno uro in 11 minut. V zaključku četrtega niza je Medvedjev ob nekaj slabih udarcih nejevoljno zalučal lopar v tla, vidno utrujeni Đoković pa je dvoboj izkušeno pripeljal do konca. Na servis Rusa je zapravil dve zaključni žogici, tretjo je izkoristil.

»Vem, da zdaj to gleda moj naslednji nasprotnik ... Počutim se fantastično, najboljše v celem življenju,« se je uvodoma pošalil Đoković, o današnjem dvoboju pa je dodal: »Bila je izredna fizična bitka. Danil igra zelo dobro, ima dober servis, backhand. Dobro se brani, zna priti do mreže. Težko ga je bilo prebiti, treba je bilo najti pot. Ubranil sem nekaj točk. Enostavno moraš preživeti in čakati na priložnost.«