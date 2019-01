Benedikt Erlingsson, islandski filmski režiser: Posebna moč je njena pamet

Islandski režiser Benedikt Erlingsson je mednarodno – pa tudi slovensko – filmsko občinstvo očaral, četudi je doslej posnel le dva celovečerna filma: naklonjenost si je najprej pridobil s komičnimi Zgodbami o konjih in ljudeh, njegova Bojevnica pa je na lanskem Liffu osvojila celo glavno nagrado. Erlingsson, ki je sicer doma uveljavljen tudi kot gledališki režiser in igralec, je s filmom delno začel spreminjati tudi družbo: po ogledu filma so se mnenja o okoljskih posledicah elektrarne na zahodu države na razpravi na okrogli mizi naenkrat poenotila.