Po pisanju AFP je bila Rachel Zegler izbrana izmed 30.000 latino igralci, ki so se udeležili video avdicij za vlogo, ki jo je v filmu iz leta 1961 odigrala Natalie Wood.

»Navdušena sem, da bom prevzela ikonično vlogo Marie ob tej izjemni zasedbi,« je Rachel Zegler povedal za filmsko revijo Hollywood Reporter. Dodala je, da je bil Zgodba z zahodne strani prvi muzikal, v katerem je videla latino igralca v glavni vlogi.

Glavno moško vlogo, vlogo Tonyja, bo v remakeu filma, ki je leta 1962 pobral več oskarjev, odigral Ansel Elgort. Za vlogo Anite je Spielberg izbral broadwayjsko igralko Ariano DeBose, vlogo Bernarda bo prevzel David Alvarez, gledališki igralec Josh Andres Rivera pa bo prevzel vlogo China.

»Proces smo začeli pred letom dni in napovedali, da bomo za vloge Marie, Anite, Bernarda in China poiskali latino igralke in igralce,« so Spielbergove besede povzeli ameriški mediji. Kot je še povedal, je vesel, da so izbrali igralsko zasedbo, ki odraža »izjemen talent raznolike ameriške špansko govoreče skupnosti«.