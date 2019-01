Večina psov čez zimo pridela toplo, volnasto podlanko, ki zahteva še več nege, dela. Za nekatere pasme to pomeni pogostejši obisk pasjega salona, prav tako pogostejšo uporabo metle ali sesalnika doma. A kot pravi naša sogovornica Nika Hafner iz pasjega salona Klinika Loka, se zimsko striženje pri dolgodlakih psih od poletnega striženja razlikuje le v tem, da se dlaka po telesu navadno pusti daljša, dlaka na tačkah in pri trebuščku pa se postriže na kratko. »Krajšanje dlake tačk in trebuščka se priporoča, saj se v primeru snega na tačkah naberejo kepice snega, ki ovirajo kužka pri sprehodu,« razloži Hafnerjeva. Čeprav se oglašujejo različna sredstva v obliki razpršil, ki naj bi preprečevala prijemanje snega na dlako, sogovornica meni, da nadlogo morda le omilijo. »Najboljša rešitev so gamaše ali čeveljčki za pse, ki se dobijo že v skoraj vsaki trgovini za male živali.«

Čeprav so negovani pasji kremplji eden prvih pokazateljev urejenega in zdravega kužka, lastniki na to pogosto pozabijo. A ko kužku postrižemo kremplje, mu med nego uredimo tudi dlako med blazinicami. »Kužku z urejenimi tačkami omogočimo lažjo hojo in tudi zmanjšamo možnost za nabiranje umazanije, blata in snega med blazinicami,« pove Hafnerjeva, a pripomni, da aktivni psi navadno »zbrusijo« kremplje že sami in zato krajšanje ni potrebno.

Vsekakor pa je zima naporen čas za tačke naših pasjih prijateljev. Mraz, led in sol, ki jo v velikih količinah posipajo na ceste, lahko poškodujejo tačke (vnetja in razpokane blazinice) ter psom povzročajo bolečine in neugodje. Zato kadar je možno omogočimo psu, da namesto po pločniku, posipanem s soljo, hodi po zasneženem travniku. »Ko pridete domov s sprehoda, mu z mlačno vodo sperite tačke, da odstranite ostanke soli, ki bi še naprej dražili blazinice,« svetuje sogovornica. Ker je sol, ki se uporablja za taljenje ledu na cestah, lahko v večjih količinah za psa tudi strupena, preprečimo, da bi si tačke lizal sam. »Da bi se izognili razpokanim blazinicam ali vnetju, lahko v trgovinah za male živali kupimo tudi negovalne kreme, ki pomagajo zaščititi njihove tačke.«

Suh zrak v stanovanju in kopanje pozimi izsušita pasjo kožo, zato je priporočljivo kopanje čim bolj omejiti. Pri nakupu pasjega šampona izberite vlažilni šampon. V primeru bolezenskih stanj, ki zahtevajo pogosto kopanje, upoštevamo navodila veterinarja. Suho in luskavo kožo lahko preprečimo tudi s prehranskimi dodatki, kot so olja z veliko esencialnih maščobnih kislin, ki pomagajo ohranjati zdravo kožo in dlako. Vsekakor je smiselno, da se v primeru pojava težav s kožo zglasite pri veterinarju, saj se veliko bolezni izraža ravno s spremembami na koži. »V zimskih mesecih med kopanjem psa ušesne kanale zaščitimo z vato. Paziti moramo, da je njegova dlaka dobro posušena, preden gre ponovno ven na mraz,« še pove sogovornica. Prav tako svetuje, da zunanji kuža po kopanju ostane eno noč na toplem. »Za večje pse, ki jih poleti navadno kopamo doma na vrtu, pa priporočam obisk salona, saj jim s tem zagotovimo, da bodo domov odšli suhi in tako bo manjša verjetnost vnetij.«