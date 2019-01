Hilton je leto in osem mesecev star nemški ovčar, za katerega je izhodiščna cena 1000 evrov, Lux pa je že skoraj dvanajst let star belgijski ovčar malinois. Izklicna cena zanj je 50 evrov, policisti pa pristavljajo, da potrebuje izkušenega vodnika.

S policije sporočajo, da morajo ponudniki priložiti vprašalnik za presojo kandidata za nakup psa, podpisati pa je treba tudi izjavo, da bo s psom ravnal v skladu z zakonom o zaščiti živali. Rok za oddajo ponudb je 4. februar, več informacij pa najdete tukaj.

Na terenu je po Sloveniji trenutno kakšnih 140 službenih psov, vsi pa so se usposabljali v šoli na Gmajnicah. 98 jih je usposobljenih za splošno rabo, torej za vzpostavljanje javnega reda in miru, ostali so »specialisti« za iskanje prepovedanih drog in eksplozivov. S policisti na terenu se najbolje odrežejo ovčarji in rotvajlerji, pri posebnih nalogah pa lovske pasme.

Po upokojitvi, ta nastopi, ko pes zaradi zdravja ne more več opravljati svojih dolžnosti, jesen svojega življenja običajno preživijo z vodniki, včasih pa vendarle takšen razplet dogodkov ni možen, zato jih prodajo izven policijskih krogov.