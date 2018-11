Dobra 2,7 milijona ameriških dolarjev bo lahko zaslužil zmagovalec sklepnega teniškega mastersa v sezoni, če bo ostal nepremagan. V tem primeru bo moral dobiti vse tri dvoboje v skupini, polfinalnega in finalnega. Najboljših osem teniških igralcev sezone se bo v londonski dvorani O2 merilo od nedelje naprej, zmage pa ne bo branil Grigor Dimitrov. Bolgar se namreč ni uvrstil med najboljšo deseterico, ki je po odpovedi Španca Rafaela Nadala in Argentinca Juana Martina del Potra dobila pravico nastopa na sklepnem posamičnem dejanju sezone. London bo gostil dva novinca, in sicer Južnoameričana Kevina Andersona in Američana Johna Isnerja. Rezerva Karen Hačanov, zmagovalec nedavnega mastersa v Parizu, bo dobil priložnost le v primeru, da se bo kateri od igralcev poškodoval. Druga rezerva je Hrvat Borna Čorić.

Favorit za zmago je le en. To je Novak Đoković, ki je doslej dobil že pet sklepnih turnirjev najboljše osmerice. Srb je bil prvič najboljši pred desetimi leti, ko je turnir zadnjič potekal v Singapurju, odtlej pa je vsako leto v Londonu. Đoković je doslej trikrat v finalu premagal Rogerja Federerja, po enkrat pa Rafaela Nadala in Rusa Nikolaja Davidenka. Đoković je v finalu izgubil le enkrat, in sicer pred dvema letoma, ko je moral v boju za številko 1 ob koncu leta priznati premoč Škotu Andyju Murrayju. Tako imenovana velika četverica – Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković in Andy Murray – je nazadnje skupaj igrala na sklepnem turnirju leta 2015. Odtlej vsaj eden od igralcev zaradi poškodb ni zdržal do konca sezone, največkrat pa je odpovedal Nadal. Španec je imel ta teden operativni poseg gležnja.

Največji tekmec Đokovića bo Roger Federer. Tekmeca sta prejšnji teden v polfinalu Pariza uprizorila nepozabno klasiko, kakršno si ljubitelji tenisa želijo videti še enkrat pred koncem sezone. Švicar je s šestimi zmagami na sklepnih turnirjih serije masters najuspešnejši igralec vseh časov. Že pred začetkom londonskega mastersa je jasno, da bo Novak Đoković ob koncu leta številka 1 svetovnega tenisa. Zanimivo je, da je bilo letos na vodilnem mestu kar sedem sprememb. Trikrat je za kratek čas Rafaela Nadala zamenjal Roger Federer, enkrat pa Novak Đoković, ki se mu obeta mesto najboljšega na svetu vsaj do polovice naslednje sezone.

V skupini, imenovani po Gustavu Kuertnu, bodo v Londonu nastopili Novak Đoković, Aleksander Zverev, Marin Čilić in John Isner, v skupini, imenovani po Lleytonu Hewitu, pa Roger Federer, Kevin Anderson, Dominic Thiem in Kei Nišikori. Sočasno se bo v Londonu merilo tudi najboljših osem dvojic sezone.