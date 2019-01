Dončić v glasovanju zahodne konference zaostaja zgolj za prvim zvezdnikom NBA LeBronom Jamesom iz Los Angeles Lakers, ki je doslej zbral 3.770.807 glasov. Tretji Stephen Curry iz Golden State Warriors z 2.979.080 glasovi.

Dončić ima tako na zahodu več glasov kot nekateri bolj uveljavljeni igralci NBA, kot so Derrick Rose, Paul George, James Harden, Russell Westbrook, Kevin Durant ...

V vzhodni konferenci najbolje kaže Giannisu Antetokounmpu iz Milwaukee Bucks s 3.626.90 glasovi, sledi pa Kyrie Irving iz Boston Celtics s 3.187.015 glasovi. Goran Dragić, zvezdnik Miami Heat, ki je trenutno poškodovan, je deveti med branilci na vzhodu s 335.899 glasovi.

Javno spletno in mobilno glasovanje za predstavnike lige, ki se bodo pomerili v vsakoletni ekshibicijski tekmi najsvetlejših zvezd, je odprto do 21. januarja. Glas ljudstva bo prispeval polovico vseh glasov v skupnem seštevku za izbor, preostalo polovico pa glasovanje med igralci lige in predstavniki medijev.

Člani začetnih peterk obeh ekip, ki jih bosta med izglasovanimi izbrala kapetana - to bosta igralca z največ prejetimi glasovi med vsemi - bodo znani 24. januarja. Teden dni kasneje bo razkritih še 20 rezervnih igralcev po izboru obeh trenerjev.

Če bi se Dončiću uspelo uvrstiti v začetno peterko za tekmo zvezd, bi postal prvi Slovenec doslej, ki bi mu pripadla ta čast, in drugi z nastopom. Lani je bil po trenerskem izboru kot prvi med slovenskimi košarkarji za all-star izbran Dragić, ki pa ima letos v Miamiju veliko težav s poškodbo kolena.