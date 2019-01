V desetih letih od začetka svetovne finančne krize se je število milijarderjev skoraj podvojilo, opozarjajo v danes objavljeni študiji Javno dobro ali zasebno bogastvo.

Lani se je premoženje milijarderjev povečalo za okoli 12 odstotkov oz. v povprečju za 2,5 milijarde dolarjev na dan. Na drugi strani pa je bilo 3,8 milijarde revnih ob 11 odstotkov premoženja oz. okoli 500 milijonov dolarjev na dan. Pri tem pa 3,4 milijarde ljudi živi z manj kot 5,5 dolarja na dan. Za primerjavo znaša proračun Etiopije za zdravstvo le odstotek premoženja najbogatejšega človeka na svetu, direktorja Amazona Jeffa Bezosa.

Zaradi družbene neenakosti pa najbolj trpijo ženske in deklice. V svetovnem povprečju si moški lastijo 50 odstotkov več premoženja kot ženske, ki imajo v povprečju tudi za 23 odstotkov nižje plače, trpijo pa še zaradi pomanjkljivega šolanja in zdravstvene oskrbe, opozarja Oxfam. V študiji so med drugim izpostavili, da imajo odločitve vlad glede gospodarstva različen vpliv na moške in ženske. Odločitve o krčenju sredstev pogosteje prizadenejo ženske, ki opravljajo več neplačanega dela in zaslužijo manj. Med drugim so opozorili na ukrepe po finančni krizi v Evropi, ko so zmanjšali javno porabo tudi na račun porodniških dopustov in z otroki povezanimi socialnimi storitvami. Med državami so v študiji omenili Slovenijo, kjer so okrnili dodatke, povezane s porodniškim dopust.