Kaj imajo skupnega zakonski pari Bezos, Zuckerberg in Gates? Da je vsaj en člen zakonskega para na seznamu treh najbogatejših ljudi na svetu, oba člena skupaj pa tvorita neustavljivo dvojico. Prav ti trije pari kraljujejo na seznamih najvplivnejših in najbogatejših slavnih superparov. Recimo Jeff in Mackenzie Bezos sta skupaj vredna 163,3 milijarde dolarjev. S tem da ni jasno, kako je bogastvo razdeljeno med zakoncema, ki sta se spoznala še pred ustanovitvijo Amazona. Pravzaprav sta oba delala v istem investicijskem podjetju, se zaljubila, se po šestih mesecih poročila, dala odpoved, odšla v Seattle in ustanovila Amazon. Gospa Bezos seveda ni gospodinja, temveč se podpisuje kot pisateljica. Le malo revnejša sta zakonca Gates, s 95,8 milijarde dolarjev sta na drugem mestu superparov. Odločila sta se, da bosta večino svojega bogastva razdala. Po tej poti stopa tudi tretji najbogatejši superpar, Mark Zuckerberg in Priscilla Chen, s tem da se pri njiju natančno ve, koliko bogastva ima vsak od njiju: on ima 65 milijard dolarjev, ona le 18 milijard.

Od glasbenikov in igralcev sta najbogatejša Beyonce in Jay-Z: on ima 900 milijonov dolarjev, ona 355, njuno bogastvo pa ima seveda izvor v glasbi, a je oplemeniteno s številnimi drugimi dejavnostmi. Najbogatejši igralski superpar sta George in Amal Clooney, pri čemer ima George, zahvaljujoč tekili, 500 milijonov dolarjev premoženja, gospa Clooney pa le deset.

Med politiki sta najbogatejši superpar Ivanka Trump in Jared Kushner s skupno 1,1 milijarde dolarjev. Pri športnikih ni dileme, kdo je najbogatejši superpar: David in Victoria Beckham, ki imata vsak po 450 milijonov dolarjev premoženja. Tik za njima je še en športno-manekenski par, ameriški nogometaš Tom Brady in njegova Gisele Bündchen, s to razliko, da je v tem paru bogatejša soproga, ki ima v denarnici 380 milijonov dolarjev, gospod pa le 180.

Za nobenega od superparov se ne ve, ali ima podpisano predporočno pogodbo. V vsakem primeru bi bila morebitna ločitev superparov zapletena in gotovo razburljiva.