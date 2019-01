V tej konkurenci se je že v prvem krogu poslovila Katarina Srebotnik, ki je igrala s Hrvatom Frankom Škugorjem. Slovenski igralki pa še igrata v konkurenci ženskih dvojic, obe sta se uvrstili v četrtfinale. Peti nosilki Klepačevo in Španko Mario Jose Martinez Sanchez v četrtfinalu čakata Čehinji Barbora Strycova in Marketa Vondroušova, deveti nosilki Srebotnikova in Američanka Raquel Atawa pa se bosta pomerili z drugima nosilkama, Madžarko Timeo Babos in Francozinjo Kristino Mladenović.