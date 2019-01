Đoković je proti 19-letnem Kanadčanu rusko-izraelskih korenin Denisu Shapovalovu sicer prvič na letošnjem turnirju oddal niz, a njegovo napredovanje nikoli ni bilo pod vprašajem. V četrtem je zmagovalec 14 turnirjev za veliki slam nasprotniku »zavezal kravato« in dvoboj dobil v dveh urah in 25 minutah s 6:3, 6:4, 4:6 in 6:0.

Še manj težav pa je imela 37-letna Williamsova, ki je več kot polovico mlajšo Ukrajinko Dajano Jastremsko premagala v dobri uri, pri tem pa ji oddala le tri igre za zmago s 6:2 in 6:1.

Veliko bolj se je namučila krvnica Williamsove v zadnjem finalu turnirjev velike četverice v New Yorku Osaka. Ta je potrebovala dve uri, da je strla odpor Tajvanke Su-Wei Hsieh, ki je dobila prvi niz in v drugem vodila že s 4:2, preden je Japonka našla svoj ritem in preobrnila potek dvoboja. Na koncu je slavila s 5:7, 6:4 in 6:1.