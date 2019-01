Srebotnikova je skupaj z Američanko Raquel Atawo izločila romunsko navezo Irina Maria Bara/Monica Niculescu s 6:2, 3:6 in 6:3, Klepačeva pa je s Španko Mario Jose Martinez Sanchez izločila Američanki Kaitlyn Christian in Asio Muhammad s 6:2 in 6:2.

Peti nosilki Klepačevo in Sanchezovo v četrtfinalu čakata Čehinji Barbora Strycova in Marketa Vondrousova, deveti nosilki Srebotnikovo in Atawo pa na svoji tekmici še čakata.

Turnir je medtem že sklenila Angelique Kerber. Trikratno zmagovalko turnirjev za veliki slam je s 6:0 in 6:2 porazila Danielle Collins, ki je za zmago potrebovala manj kot eno uro. V naslednjem krogu jo čaka zmagovalka dvoboja med rojakinjo Sloane Stephens in Rusinjo Anastazijo Pavljučenkovo.

Nadal že v četrtfinalu Precej bolje od Kerberjeve je svojo nalogo opravil drugi teniški igralec sveta Španec Rafael Nadal, ki se je z zmago s 6:0, 6:1 in 7:6 (4) proti Čehu Tomašu Berdychu uvrstil v četrtfinale turnirja v Melbournu. Nadal je osvojil prvih devet točk na tekmi, Berdych je zelo slabo serviral, Španec pa je takšno prednost znal izkoristiti. »Naredil je več napak, kot jih ponavadi,« je bil kratek po tekmi Nadal, ki se bo v četrtfinalu pomeril z Američanom Francesom Tiafoejem. Ta je izločil 20. nosilca, Bolgara Grigorja Dimitrova s 7:5, 7:6 (6), 6:7 (1) in 7:5.