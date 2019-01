Januar je bil nekdaj v Slovenski filharmoniji (SF) zatišen mesec, ko ni bilo abonmajskih koncertov. To so hoteli preseči že pred tremi leti, ko so si omislili festival baročne glasbe. A ker so za festival potrebovali manjše komorne zasedbe, večina orkestra ni bila angažirana. To umetniško vodstvo zdaj popravlja v novem ciklu V novo leto z novo glasbo, kjer sodelujejo vsi orkestraši in tudi pevci Slovenskega komornega zbora.

Kultne skladbe Predvsem pa z novim ciklom želijo nadomestiti manko izvedb kultnih skladb sodobnega svetovnega repertoarja, poudarja umetniški vodja SF Klemen Hvala; takšna je denimo pri nas še neslišana Tri invencijeGeorgea Benjamina ali pa svetovna noviteta Schrauben za 13 tolkalcev skladatelja Enna Poppeja, ki je prvič zazvenela maja lani v hamburški dvorani Elbphilharmonie. Hkrati hočejo spodbujati pisanje novih skladb slovenskih skladateljev, zato so povabili k sodelovanju Mateja Bonina in Nano Forte, že na prvem koncertu cikla 10. januarja pa so izvedli AlavòVita Žuraja. Skladatelj je skladbo za to priložnost nekoliko prenovil, prejela pa je že ugledno skladateljsko nagrado Claudia Abbada Berlinskih filharmonikov; praizvedba je bila novembra v Berlinski filharmoniji. Nocoj bosta na sporedu kar dve skladbi, ki so bili naročeni v tujini in tam tudi prvič izvedeni. Skladbo Baca (Stekleni biser) za sedem inštrumentov je skladateljica Nina Šenk napisala na predlog Berlinskih filharmonikov in po naročilu festivala BBC Proms, krstno pa so jo izvedli poleti v Londonu. Že maja lani pa so na festivalu London Ear izvedli skladbo Silence slovenskega skladatelja Andreja Makorja, ki jo je napisal po naročilu festivala.