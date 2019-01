Sodoben poslovno-logistični center na obrobju mesta ob cesti Trebnje–Mirna je trebanjska komunala začela graditi maja lani. Kot za zdaj kaže, bodo dela zaključena po načrtih, to je v enem letu, skoraj 80 zaposlenih se bo tako iz središča mesta v nove upravne prostore preselilo konec maja ali v začetku letošnjega junija. Bistveno boljši pogoji od dosedanjih bodo tudi za vso opremo in okoli 40 vozil, ki bodo vsa imela svoj prostor pod streho. Novi logistični center naj bi tako zadoščal potrebam trebanjske komunale za prihodnjih 30 let, pravi njen direktor Stane Tomšič.

Da dejavnost komunale ne sodi v središče mesta in bi jo bilo najbolje preseliti, so občine soustanoviteljice trebanjske komunale razmišljale že več let. »Za izvajanje vseh naših aktivnosti potrebujemo ogromno opreme, kar seveda za seboj potegne veliko logistike in s tem obremenjevanje središča mesta. To se je še posebej pokazalo v zadnjih letih, ko smo izrazito povečali obseg svojih dejavnosti in s tem tudi vozil in opreme,« pravi Tomšič. Ker pa nimajo primernih prostorov ali pa so zelo dotrajani, opremo in vozila skladiščijo na neustreznih mestih, tudi kar na prostem. Tako bi morali v vsakem primeru objekte bodisi obnoviti bodisi se preseliti na drugo lokacijo.