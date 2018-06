Junij je za trebanjsko občino prazničen in s prireditvami najbogatejši mesec. Začenjajo se že to soboto z 51. mednarodnim taborom likovnih samorastnikov, končujejo zadnji junijski konec tedna z Baragovimi dnevi, vrhunec pa je sklop prireditev Iz trebanjskega koša, letos že 30. po vrsti, ki bo med 15. in 17. junijem. Občinski praznik bodo v Trebnjem praznovali 21. junija s slavnostno sejo občinskega sveta, podelitvijo priznanj in plaket občine ter večernim kresovanjem.

Letos se je javnemu povabilu Galerije likovnih samorastnikov na mednarodni tabor odzvalo 34 slikarjev naivcev, za udeležbo na taboru so jih izbrali devet iz šestih držav, poleg Slovenije tudi iz Ukrajine, Izraela, ZDA, Finske, Francije, pojasnjuje kustosinja Andrejka Vabič Nose.

Glavnina letošnjega dogajanja se obeta med 15. in 17. junijem, ko Trebanjci napovedujejo že 30. prireditev Iz trebanjskega koša. »Prireditev se je skozi leta spreminjala, v zadnjih letih dobila nov sijaj in pomeni vrhunec praznovanja občine,« pravi župan Alojzij Kastelic. Prvi dan bo v znamenju podjetnosti s predstavitvijo številnih ponudnikov, društev, organizacij.