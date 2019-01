Igra Tamare Zidanšek v drugem krogu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu z Japonko Naomi Osaka je, ne glede na poraz, vzbudila spoštljivo občudovanje med trenerji in igralkami, kajti njena raznovrstnost je pravo nasprotje tako imenovanim ruskim udarcem. Naziv se je prijel, potem ko so obetajoče mlade ruske igralke, ki jih posnema ali vsaj skuša posnemati tudi večina tekmovalk iz drugih držav, začele z neusmiljeno močnimi hudo natreniranimi ravnimi udarci bombardirati nasprotnice brez prestanka. Celo trener slovenskih korenin, njegov oče je bil Mariborčan, Avstrijec Günther Bresnik (njegov varovanec Dominic Thiem je dvoboj drugega kroga proti domačinu Alexeiu Popyrinu predal zaradi nenadne slabosti), je povedal, da je v sobi s televizijskimi zasloni, ki pokrivajo vsa igrišča v Melbourne parku, nehote od vseh dvobojev na koncu gledal le Zidanškovo, ki je sprva sploh ni prepoznal. Njena samozavestna predstava v Avstraliji pač nima nič skupnega s tisto prestrašeno, ki jo je kazala še pred štirimi meseci na zadnjem lanskem grand slamu v New Yorku.

Pred dobrim letom izdana knjiga Güntherja Bresnika s poljudnim prevodom Metode Dominica Thiema je vedno bolj iskana zlasti med vzhajajočimi trenerskimi zvezdami, kajti gre za nazoren poduk, da je v tenisu mogoče vse. Na primerih Horsta Skoffa, Štefana Koubka in seveda Dominica Thiema je eden najboljših trenerjev na svetu popisal, kako iz za šport povprečno nadarjenega dečka narediti vrhunskega teniškega igralca.

Trenerju je pač treba zaupati, tako kot Zidanškova verjame v svojega Zorana Kranjca, ki ima v glavi že skrbno izdelan načrt za nadaljevanje sezone. »Nekaj dni bova še trenirala v Melbournu, saj so tukaj izjemno dobri pogoji, potem pa potujeva v Hua Hinu na Tajskem. Tamaro februarja čakata še turnirja v Dohi in Dubaju. Letos ima prednost njena kariera, zato se ne bo udeleževala tekem slovenske reprezentance. Smo pač na prelomu, njen nastop v Melbournu je pokazal, da smo na dobri poti, in tudi v prihodnje ne bomo ničesar prepuščali naključju,« je odločen človek, ki dobro ve, za kaj v tenisu gre.

Tudi srbski teniški zvezdnik Novak Đoković ne izpušča priložnosti, zato se je v Melbournu srečal z rojakom, nekoč vrhunskim nogometašem Dejanom Stankovićem, proslavljenim pri Crveni zvezdi, Laziu in Interju ter svakom člana prve slovenske zlate nogometne generacije Milenka Ačimovića, s čigar sestro Ano je poročen že 19 let. Dolgoletni kapetan srbske nogometne reprezentance namreč ravno v teh dneh v Melbournu gostuje s svojim slavnim kampom Deki5, na katerem deli izkušnje z mladimi lokalnimi nogometaši.

Svet se pač ne samo gospodarsko in politično, temveč tudi športno povsem globalizira in vedno bolj postavlja ob stran vprašanje, od kod prihajaš. Tako v tenisu pod ameriško zastavo nastopajo Rusi, za Avstralijo nastopajo Grki, Tajci in Balkanci, Kanadčani so Čehi in Srbi, hudo zamotan primer pa je »domačin« Alex de Minaur, ki ga zdaj v svoje vrste vabi Španija. Je pač Španka njegova mama, medtem ko je oče Urugvajec, rojen je v Sydneyju, živi pa v Alicanteju.