Kot je danes sporočila nemška policija, so v Nemčiji aretirali štiri člane klana, in sicer v mestih Köln in Mannheim, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V Italiji pa so po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa aretacije potekale v deželah Lacij, Kampanija in Umbrija ter na Siciliji.

Obsežno operacijo so izvedli na podlagi preiskav po aretacijah pripadnikov klana Rinzivillo konec leta 2017. Tedaj so aretirali 37 ljudi in zasegli 18 milijonov evrov.