Kot so danes sporočili s koprske policijske uprave, sta posadki obeh čolnov, ki sta bila brez registrskih oznak, takoj prenehali izvajati ribolov in začeli bežati proti Italiji, ko sta policista v patrulji začela izvajati pooblastila. Kljub pozivom in uporabi svetlobnih in zvočnih signalov se čolna nista ustavila.

Bežeča čolna sta se kmalu ločila in plula v različne smeri. Za enim je slovenski patruljni čoln P-16 zapeljal v italijanske ozemeljske vode. V tem času so slovenski policisti obvestili italijanske varnostne organe, ki so enega od bežečih čolnov ustavili pred Gradežem. Italijanski policisti so prevzeli postopek, slovenska patrulja pa se je vrnila v slovensko morje, so navedli na policijski upravi.

Koprski policisti bodo poslali predlog za uvedbo postopka drugemu prekrškovnemu organu, ki je pristojen za ugotavljanje in sankcioniranje prekrškov glede izvajanja ribolova. Sami pa bodo začeli postopek o prekršku zoper poveljnika plovila italijanskega čolna zaradi znakov prekrškov po zakonu o varstvu javnega reda in miru, so še sporočili iz koprske policijske uprave.

Tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec je za STA povedala, da slovenski policisti še nikoli niso obravnavali takšnega primera.

Kot so poročale Primorske novice, je šlo za amaterske ribiče, ki naj bi brez ustreznih dovoljenj vpluli v slovenske vode v iskanju rdečega tuna. Po informacijah tržaškega časnika Il Piccolo pa naj bi begu botrovalo prekupčevanje z mamili.