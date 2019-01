Marguč pred domačimi gledalci do jubilejnih 10. stopničk

Slovensko čast na domači tekmi svetovnega pokala deskarjev na snegu v paralelnem veleslalomu je reševal Rok Marguč. Izkušeni Celjan je zasedel tretje mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev v letošnji sezoni in tudi najboljša na Rogli nasploh. Skupno so zanj to bile jubilejne desete stopničke na tekmah svetovnega pokala.