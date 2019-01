Že sedmo leto zapored bo Rogla gostila tekmo za svetovni pokal, v nasprotju z lani pa bo tokrat samo ena tekma. Prvič v tej sezoni bo nastopilo kar sedem Slovencev in Slovenk, ki so doslej na domači tekmi štirikrat stali na zmagovalnih stopničkah: vedno je bil to Žan Košir, ki pa mu na progi Jasa manjka le še zmaga, saj je bil doslej po dvakrat drugi in tretji. Danes bo na Rogli nastopilo kar 110 deskarjev in deskark iz 22 držav (kvalifikacije ob 10. uri, začetek finala ob 14.), med njimi pa ne bo najboljše na svetu, Čehinje Ester Ledecke, ki je v letošnji sezoni dala prednost alpskemu smučanju.

Tim Mastnak je dobil uvodni paralelni slalom v letošnji sezoni v Carezzi v Italiji, tudi na domači progi pa ima zelo visoke tekmovalne cilje. »Seveda si želim ponoviti sanjski scenarij iz Carezze, toda na Rogli je povsem drugačna tekma, saj so razlike zelo majhne. Vseeno sem sposoben ponoviti dosežek z uvodne tekme, s takšnim razmišljanjem bom tudi odšel na start,« pravi Tim Mastnak (njegov najboljši dosežek na Rogli je četrto mesto), ki se je v tem tednu zelo intenzivno pripravljal tako v telovadnici kot na snegu. Eden velikih adutov domačih deskarjev naj bi bilo tudi dejstvo, da je postavljalec proge glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič.

Peto mesto je največ, kar si je doslej na Rogli prideskal Rok Marguč, Mastnakov someščan iz Celja, čeprav na tej progi ves čas trenira in jo pozna do obisti. »Toda vedno se mi zgodi kaj nepredvidenega. Imam občutek, da me velika želja po odličnem nastopu na domači progi pogosto omejuje. S pritiski na tekmi na Rogli se doslej očitno nisem znal spopasti. Toda naučil sem se, da moram to tekmo jemati kot vse druge in izključiti okolico,« ocenjuje Rok Marguč, ki bo prvič v sezoni nastopil z daljšo desko, ki se je na treningih izkazala za zelo hitro. Marguč si želi prvič letos priti med osmerico, potihoma upa na stopničke, o tekmi pa pravi: »Na zadnji tekmi v Bad Gasteinu se je uresničila moja napoved, da bomo zaradi slabe pripravljenosti proge na njej doživeli rodeo. V Bad Gasteinu je bil rodeo, na Rogli bo poezija. To si upam odkrito napovedati, ne glede na vreme in količino novozapadlega snega. Proga bo zagotovo spet vrhunsko pripravljena, tekma na Rogli pa je vedno tudi najboljša v celotni sezoni.«

Gloria Kotnik, ki je po številnih sporih in domnevno žaljivem odnosu Smučarske zveze Slovenije šele nedavno podpisala pogodbo o sodelovanju, je bila četrta na drugi tekmi v Cortini, še nikoli v dosedanji karieri pa ni stala na stopničkah. »Jasno je, da sem že sita četrtih mest in da se želim končno prebiti med najboljše tri. Takšen uspeh bi imel pred domačimi gledalci še večjo vrednost. Ker sem tudi precej samozavestnejša kot v zadnjih letih, lažje prenašam pritisk domače tekme. Po bolezni (izgorelost, op. p.) sem se začela tudi drugače vesti do okolice in sem bolj sproščena,« ocenjuje Gloria Kotnik, ki je bila doslej na Rogli najvišje na četrtem mestu.