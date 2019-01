Domači matador Beat Feuz (+0,14) je osvojil drugo mesto in se uvrstil pred Norvežanoma Aleksandrom Aamodtom Kildejem (+0,26) in Akslom Lund Svindalom (+0,52) na tretjem in četrtem mestu.

Čater je startal šele v spodnjem delu startnega seznama, ko so najboljši v ciljni areni medijem že dali izjave. Na najdaljšem smuku je bil hiter v zgornjem delu in ves čas držal stik z najhitrejšimi, z zaostanki sekundo oziroma manj, najkrajšo linijo pa je ubral v spodnjem delu. Štirinajsti vmesni čas pred koncem je pomenil, da bo danes vpisal dobro uvrstitev. Vprašanje je bilo le, do kam bo segel. Ob prihodu v cilj se je ob njegovem imenu pojavila številka osem.

Šestindvajsetletni tekmovalec iz Pečovnika nad Celjem, ki je veliko obetal, a na novembrskih in decembrskih preizkušnjah ni pokazal vsega, kar je sposoben, se je prvič uvrstil v smukaško deseterico.

Osmo mesto v Wengnu je njegov tretji najboljši dosežek v svetovnem pokalu. Že lani je v Wengnu z 11. mestom dokazal, da mu leži ta smuk, ki od tekmovalcev terja vrhunsko telesno pripravljenost ter najširši spekter smučarskega znanja, občutke za drsenje, hitrost in tehnično podkovanost.

Na smukih je najvišje segel Andrej Jerman, ki je bil leta 2011 četrti, ko je prve slovenske wengenske smukaške stopničke zgrešil le za štiri stotinke.

Do točk tudi Kline, presenetljiv razplet pri vrhu Na startu sta bila še dva Slovenca. Točke je s 27. mestom osvojil tudi Boštjan Kline (+2,49). Miha Hrobat pa je smuk končal na 38. mestu (+3,91). Presenetljiv je tudi razplet povsem na vrhu. Nekdanji svetovni mladinski veleslalomski prvak Kriechmayr je pri svojih 27 letih osvojil četrto zmago v svetovnem pokalu ter devetič skočil na stopničke. V Wengnu še nikoli prej ni bil tako dober. Pred Wengnom je bil na vrhu lani marca, ko je na finalu sezone 2016/17 v Aareju, ki bo februarja gostil svetovno prvenstvo, dobil smukaško in superveleslalomsko preizkušnjo, v Beaver Creeku pa je bil najhitrejši na superveleslalomu. Tudi po letošnji smukaški klasiki za 89. pokal Lauberhorn Franz Klammer s tremi zmagami ostaja kralj wengenskih smukov. Kazalo je že, da se bo s slovitim Avstrijcem po številu zmag na smukih na Lauberhornu izenačil Švicar Feuz, ki je v boju za Wengen za 38 stotink sekunde s sijajno spodnjo vožnjo ugnal velikega norveškega asa in tekmeca Aksla Lunda Svindala v veliko veselje množice v ciljni areni. A je bil od obeh hitrejši Kriechmayr, ki v Wengnu ni sodil na ožji seznam favoritov za zmago. Feuz, ki je ta smuk dobil dvakrat, lani in prvič leta 2012, ima po petih smukih sezone s 340 točkami še naprej oblečeno rdečo majico vodilnega smukača. Drugi Kriechmayr ima na svojem računu 249 točk oziroma 91 manj. Najboljši Slovenec Čater je po novem 23. (38 točk). Za končno razvrstitev na odru za zmagovalce je bilo treba počakati na sedemnajstega na startu, Aamodta Kildeja, ki je bil na posameznih odsekih celo hitrejši od Kriechmayrja, na koncu pa je za 26 stotink sekunde z zmagovalnega odra na četrto mesto potisnil bolj slovitega rojaka.

Kriechmayr 14. avstrijski zmagovalec smukaške klasike Kriechmayr je kot štirinajsti avstrijski zmagovalec wengenske smukaške klasike poskrbel za še sedemnajsto avstrijsko zmaga na smukih v Wengnu. V nedeljo se bo pokal Lauberhorn sklenil s slalomom na progi Männlichen, na kateri bo prvi slovenski favorit Štefan Hadalin. Pred 39 leti, 20. januarja 1980, je Bojan Križaj postal prvi Slovenec z zmago v svetovnem pokalu, ko je na wengenski slalomski klasiki prehitel Šveda Ingemarja Stenmarka. V vlogi branilca bo Avstrijec Marcel Hirscher, ki bo v Wengnu lovil še deseto zmago v tej zimi. Hirscher vodi v skupnem seštevku, čeprav je izpustil tako kombinacijo kot smuk.