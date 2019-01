5 po moči različnih motorjev je na voljo, dva bencinska (180 in 225 konjev oziroma 133 in 165 kilovatov) in trije dizelski (130, 160 in 180 KM oziroma 96, 117 in 133 kW).

25.900 € je začetna cena bencinskega 508 s samodejnim menjalnikom, 28.400 evrov pa najšibkejše dizelske različice, ki ima ročni menjalnik.

487 l je prostornina prtljažnika, 4,75 metra pa dolžinska mera.

»Z novim 508 želimo ponuditi dinamični avto za čim večji krog kupcev vozil visokega razreda. Njegova kupejevska zasnova kaže prihodnost naše znamke, ki stavi na odličnost, dizajn in čustva,« pravi Martin Fajt, P Automobil Import.

150 m pred vozilom dogajanje zaznava sistem za nočni pogled (night vision), ki je na voljo za doplačilo.