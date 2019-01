Če bi nekega dne v daljni prihodnosti (ali pa nemara, ko bodo) na naši Zemlji z vesoljskim plovilom pristala bitja z drugega planeta in bi bili njihovi nameni zgolj miroljubni, si predstavljamo, da bi bila deležna podobne obravnave, podobnih radovednih pogledov, kot smo jih bili sami pred časom, ko smo se nekaj (pre)kratkih ali po drugi strani (pre)dolgih dni naokoli vozili z avtomobilom BMW i8. (Pre)kratkih zato, ker smo v vožnji neizmerno uživali, (pre)dolgih pa zaradi tega, ker se zavoljo omenjenih radovednih pogledov, stalnega fotografiranja s pametnimi telefoni mimoidočih, predvsem mlajših, in podobnega preprosto nismo počutili lagodno, še več, ker tovrstne pozornosti ne maramo, nam je bilo celo nerodno. A to je pač, poleg visoke osnovne cene, do katere še pridemo, davek, ki ga voznik takšnega avtomobila mora plačati. Ali pa, za tistega, ki v tem uživa, še dodana vrednost tega v vseh pogledih izjemnega štirikolesnika.

Da, BMW i8, še sploh pa kot roadster, v različici s premično platneno streho torej, je avto, na katerega se kar lepijo pogledi. Pri čemer nas njegova oblika, ko smo že omenili vesoljsko plovilo, v marsičem spominja prav nanj. Na nekaj nezemeljskega, na nekaj, kar naj se, še posebno, če ga pogledamo pod določenim kotom, sploh ne bi vozilo po cestah, temveč prej letelo. No, pa saj imate, ko z njim zapeljete na avtocesto, pravzaprav podoben občutek kot pri letenju. Takrat morate presneto paziti, da domala nemudoma ne prekoračite predpisane hitrosti, saj je i8 s kombinacijo električnega in 1,5-litrskega trivaljnega bencinskega motorja, ki skupaj proizvedeta 374 konjskih moči (275 kilovatov), pri vseh hitrostih tako odziven (z mesta do stotice potrebuje denimo le 4,6 sekunde), da se še zaveste ne, pa že vozite prehitro. Kaj več o vožnji ne bi dodajali, saj bi jo lahko opisovali le s presežki, posebno presenetljivo pa je, da je i8 glede na zasnovo avtomobila tudi zelo udoben, tako da voznik in sovoznik v tem 4,69 metra dolgem dvosedu utrujenosti ne čutita niti po nekajurni daljši vožnji. Je pa res, da omenjeno udobje velja, ko enkrat sedite na sedežu, druga zgodba pa je, kako do njega priti. Ta manever namreč zahteva kar precejšnjo mero gibljivosti in spretnosti, še težje pa je iz avta izstopiti, pri čemer atraktivna navzgor odpirajoča se vrata vse skupaj še otežijo.

Da je i8 hibrid, je razvidno že iz zgornjega podatka o moči pogonskega sistema, dodajmo le, da bencinski motor z 231 KM (170 kW) poganja zadnji, elektromotor s 143 KM (105 kW) pa prednji kolesni par. Kar je še posebno dobrodošlo, pa je, da gre za priklopni hibrid. Torej je njegove baterije mogoče polniti tudi z električnim kablom, ko so polne, pa naj bi avtomobilu zagotavljale doseg 53 kilometrov. »Naj bi« zato, ker tako pravi teorija, v praksi pa se cifri v tej številki zamenjata. Na elektriko smo tako prevozili okrog 35 kilometrov, kar pa je še vedno zelo solidna številka in precej priročna za vsakodnevne (pri)mestne vožnje. Le hitrosti 120 kilometrov na uro, kolikor znaša maksimalna »električna«, ne smete prekoračiti. Ko smo na 100 kilometrih vožnje kombinirali oba pogona v načinu comfort, je poraba bencina znašala vsega 4,5 litra, pri hitri vožnji na avtocesti v načinu sport pa se hitro lahko povzpne do dvomestnih številk.

Skratka, i8 roadster je avto za sladokusce, ki ga bodo imeli za izkoriščanje prostega časa, v katerem želijo biti z avtom tudi prijaznejši do okolja. Jasno, za zelo bogate sladokusce, ki bodisi želijo izstopati bodisi jih izstopanje ne moti. Stane namreč 162.500 evrov, pri čemer je to zelo težko lastnikov prvi avto, saj je preprosto nepraktičen. Ne nazadnje njegov prtljažnik, če se odprtini v zadku sploh lahko tako reče, pogoltne le 88 litrov, v mestu ga je zaradi dvižnih vrat in nepreglednosti zelo težko parkirati…