Demokrati v spodnjem domu ameriškega kongresa so se lotili poglobljenega preiskovanja navedb spletne novičarske strani BuzzFeed, da je predsednik Donald Trump svojemu bivšemu in zdaj že obsojenemu osebnemu odvetniku Michaelu Cohenu zapovedal laganje pred kongresom in s tem kršitev ameriške zakonodaje. Cohen, svojčas zadolžen za kritje hrbta newyorškemu nepremičninskemu mogotcu, po pritisku preiskovalcev ruske afere in nepravilnosti v Trumpovi kampanji skupaj s plačilom molka pornografski igralki Stormy Daniels ni več vztrajal, da je pripravljen za Trumpa prestreči tudi kroglo. Po poldrugem letu dela zanj je za znižanje kazni razkril marsikaj iz njunih skupnih rabot, ki Trumpa približujejo postopku za odstavitev (impeacment), potrjene navedbe BuzzFeeda pa ga znajo dejansko sprožiti. »Navedbe, da je predsednik ZDA morda nekomu naročil krivo pričevanje pred našim odborom v prizadevanju, da omeji preiskavo in prikrije svoje posle z Rusijo, sodijo med najbolj obremenjujoče doslej,« je dejal predsedujoči odboru za obveščevalne zadeve Adam Schiff. Navajanje podrejenih h kaznivim dejanjem je protizakonito po zvezni ameriški zakonodaji, proti kateri je predsednik sicer imun, vendar pa vse skupaj diši tudi po oviranju pravice v preiskavi posebnega preiskovalca Roberta Muellerja in kongresnih odborov ter zarotništvu, ki kličeta po postopku za odstavitev.

BuzzFeed je navajal, da se je ekipa posebnega preiskovalca do Trumpovih navodil pri zavajanju glede aktivnega nadaljevanja prizadevanj, da v Moskvi zgradi svojo stolpnico, tudi med predsedniško kampanjo dokopala s pregledovanjem elektronske pošte znotraj Trumpovega poslovnega imperija in Cohenovih izjav tožilcem.

Trumpovo prerivanje s Pelosijevo Medtem še naprej traja delna blokada financiranja vladnih služb, ki je postala povod za zahtevo vodje demokratske večine v predstavniškem domu kongresa Nancy Pelosi, da Donald Trump preloži ali zgolj pisno opravi tradicionalni letni nagovor nacije na Kapitolu, saj prisilni dopust zveznih uslužbencev krni samo varnost. Trump je takoj blokado financiranja uporabil kot opravičilo za odpoved obiskov kongresne delegacije z letali ameriške vojske v Afganistanu, Bruslju in Kairu (ter lastnega v Davosu) ter Pelosijevo napotil na komercialne lete. Tem se je na koncu sama odpovedala, ker je prišlo v javnost, da jih kongresniki skušajo poiskati, s čimer bi bila po njenih trditvah ogrožena tako njihova varnost kot varnost drugih potnikov.