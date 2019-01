Obisk odposlanca Kim Yong Chola, generala blizu predsednika Kima, naj bi bil pričakovan, vendar ni bil na uradnem sporedu.

General Kim se je pred obiskom Bele hiše v hotelu v Washingtonu sestal z državnim sekretarjem Mikom Pompeom. State Department je sporočil, da je šlo za dober pogovor. Nato je šel Kim v Belo hišo, kjer je tiskovna predstavnica Sarah Sanders sporočila, da bo govoril s Trumpom o dokončni jedrski razorožitvi Severne Koreje.

Po letu in pol hladnih odnosov sta se Trump in Kim lani srečala v Singapurju in na koncu podpisala izjavo, ki jo Washington razlaga kot zavezo Severne Koreje za popolno jedrsko razorožitev. Od vrha ni bilo nobenega jedrskega poskusa Severne Koreje ali izstrelitve raket.

Potekale naj bi priprave na drugi vrh med Trumpom in Kimom. Francoska tiskovna agencija AFP poroča, da bo gostitelj najverjetneje Vietnam, kjer se na to že pripravljajo.