Viki Baba, kitarist in pevec skupine Same babe: Paket nadrealističnih črtic

Morda smo nekoč Same babe dojemali bolj v luči literarnega projekta kot česar koli drugega. No, po petnajstih letih se je zgodba zasukala. Danes imamo opraviti z bendom, pardon, vražjim bendom, ki misli še kako resno. O tem nas prepričuje tudi najnovejši album Vražji bend, na katerem skupina ne odstopa in ne zaostaja za svojim izbranim poslanstvom: žanrsko razgibanostjo ali neopredeljivostjo ter uglasbljanjem avtorske in sposojene poezije. Pred nocojšnjim koncertom v Kinu Šiška je spregovoril pevec, kitarist in tekstopisec Viki Baba.