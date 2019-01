Gregor Pompe: Novoletni kulturni paradoksi

Prvi dan novega leta je znani tvitar priobčil misel, povezano z novoletnim koncertom Dunajskih filharmonikov, češ da moramo na vsak način ohraniti »višino evropske kulture« in da je ta »vredna obrambe z vsemi sredstvi«. Ne želim razmišljati, kaj so to »vsa sredstva«, najbrž nič takega, kar bi me zelo razveseljevalo, me je pa tvit napeljal v poglobljeno razmišljanje o trenutni »višini« evropske kulture, katere najčistejši zgled naj bi predstavljal novoletni koncert. Toda bolj ko so se mi po glavi podile misli, bolj jasno je bilo, da je bil primer, ki naj bi označeval »višino evropske kulture«, najbrž ponesrečeno izbran.