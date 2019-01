Veselič se je danes udeležil enournega zaslišanja pri kriminalistih. Osumljen je goljufije, saj naj bi neko Slovenko preko facebooka napeljal k nakazilu 100.000 evrov na transakcijska računa na Slovaškem in Madžarskem.

Neznanec je ukradel fotografije z Veseličevega profila, ustvaril lažni profil in preko tega vzpostavil stik z oškodovanko. Po daljšem dopisovanju jo je prosil za 100.000 evrov, češ da jih potrebuje za prevzem svojega kovčka z oblačili, in ji obljubil, da ji bo denar vrnil. Oškodovanka mu je verjela in avgusta lani denar tudi nakazala, neznanec pa se ni več oglasil.

»Že ko nekdo ustvari lažen profil v tvojem imenu, je občutek neprijeten. Ko izveš, da je nekdo s tvojo podobo nekoga ogoljufal za 100 tisočakov, je pa občutek grozljiv,« je dogodek komentiral novinar.

Stroka takšne prevare imenuje socialni inženiring. Kot je povedal Gorazd Božič iz Si-certa, številke kažejo, da je zadnja leta približno 1000 prijav različnih spletnih prevar, njihovo število pa iz leta v leto narašča.