Ljudje smo vajeni, da skrbno zaklepamo vrata ter pazimo na svoje dokumente in ostale osebne predmete. Mnogi imajo nameščene alarmne naprave in protivlomna vrata, hkrati pa na spletu objavljajo osebne informacije, ki zlikovcem močno olajšajo morebitni vdor v zasebnost in krajo identitete.

Če menite, da ste povsem anonimna oseba in torej malo verjetna tarča spletnih zlikovcev, ste v zmoti. Neodvisno od tega, kdo ste, obstajajo ljudje, ki bi se lahko okoristili s krajo vaše identitete.

Pogost način za preganjanje dolgčasa na spletu je tudi reševanje zabavnih kvizov. Kvizi z naslovi kot je »Ugotovite, kateremu liku iz Igre prestolov ste najbolj podobni« ali »Ugotovite, kdo je vaš pravi prijatelj« nedvomno pritegnejo pozornost. Za sodelovanje se je pogosto potrebno prijaviti z enim izmed računov na družbenih omrežjih. Na ta način neznancem omogočite dostop do vaših podatkov na družbenih omrežjih. Pomembno je, da se pred reševanjem kvizov prepričate, da gre za varno spletno stran, ki za sodelovanje v zameno ne zahteva dostopa do vaših podatkov.

Kot piše britanski Guardian, lahko imate najmočnejše geslo na svetu, a če uporabljate sistem »skrivnega vprašanja in odgovora«, tistim, ki nameravajo ukrasti vašo identiteto, precej olajšate delo. Vprašanje za resetiranje gesla je pogosto dekliški priimek matere, ime prvega ljubljenčka ali ime srednje šole, ki ste jo obiskovali. Spletni nepridiprav potrebuje le nekaj trenutkov, da se dokoplje do teh podatkov.

Pričnite z uporabo upravljalnika gesel

Vsi vemo, da raba enakega gesla za dostop do več spletnih strani ni najbolj bistroumno dejanje. Toda vsi tudi vemo, kako težko si je zapomniti veliko število gesel.

Brianna Wu je znana programerka in razvijalka računalniških igric. V zadnjih letih je bila prisiljena izpopolniti tehnike varovanja lastne identitete na spletu. Gamergate, skupina, ki je sovražno nastrojena proti ženskam v programerskih in igričarskih vodah, si jo je namreč izbrala za žrtev. Vdrli so v njen bančni račun in v Apple ID. »Četudi danes morda niste potencialna tarča za vdor in krajo identitete, ne morete vedeti, kje boste čez pet let in s čim se boste takrat ukvarjali,« za Guardian opozarja Wujeva. Vsem uporabnikom spleta svetuje upravljalnika gesel 1PasswordaliLastPass.

Čeprav so posledice vdora v zasebnost in kraje identitete precej zlovešče, je potrebno opomniti, da se ne dogajajo tako pogosto, še posebej ne navadnim smrtnikom. Zato vas naj možnost vdora ne prestraši in odvrne od uporabe spleta. Potrebno je le biti nekoliko pazljiv in previden.