Bellingcat tokrat poroča o dokončni identifikaciji drugega osumljenca, ki je potoval v Salisbury pod psevdonimom Aleksander Petrov. Sprva so že dokazali, da »Aleksander Petrov«, ni verodostojna osebnost in je bil identificiran kot častnik ruske varnostne agencije. S podrobnimi pregledi pa so ugotovili da je »Petrov« izključno deloval le za rusko vojaško obveščevalno službo GRU.

V preiskavi so ugotovili tudi resnično identiteto t.i. »Alenksandra Petrova«, ki je v resnici dr. Aleksander Jevgenjevič Miškin, usposobljeni vojaški zdravnik, ki je bil zaposlen pri GRU. V postopek identifikacije so pri Bellincatu vključili številne zunanje vire, med drugim tudi pričanje ljudi, ki poznajo te osebe, kot tudi kopije osebnih identifikacijskih dokumentov, vključno s skeniranimi kopijami potnih listov. Celotni identifikacijski postopek bo podrobneje opisan v jutrišnjem celotnem poročilu. Čeprav je resnična identiteta Aleksandra Miškina dobro skrita v digitalni sferi, je Bellingcatu uspelo izbrskati nekaj ključnih dejstev iz njegove zgodovine.