Goran Bare prekosil Massima Savića

Pevec skupine Majke Goran Bare je minuli konec tedna nastopil v razvedrilni oddaji hrvaške nacionalne televizije A stran. Kot gostujoči pevec je ob spremljavi simfonikov HRT odpel pesem Sjaj u tami, ki jo je leta 1983 pel Massimo Savić s skupino Dorian Gray in ga je izstrelila med zvezdnike jugopopa. Posnetek opotekajočega se Gorana Bareja je v hipu postal spletni hit. Njegovi oboževalci so prepričani, da je bila to najboljša izvedba slavne skladbe, da je Bare stopil iz svojih rokerskih okvirov in pesem podal na presunljiv in odličen način. Po drugi strani pa so pod posnetki zapisani tudi komentarji, češ da je škandalozno, da nacionalna televizija predvaja posnetek »narkomana, ki komajda stoji in si ne more zapomniti niti pet vrstic teksta«. Nekateri so celo zapisali, da s tem hrvaški mladini dajejo napačen zgled.