»Skušal je pojesti njegovo roko,« je za avstralsko radiotelevizijo ABC danes dogodek opisala mati štirinajstletnika Emma Jackson. »Z njim sva se spopadla, a bolj ko sva se trudila, višje je zarival svoje zobe,« je dodala.

Zato je sama na koncu zgrabila plastični hranilnik v obliki kljunaša in z njegovim kljunom odprla kačino čeljust, njen soprog pa je glavo plazilca porinil naprej oz. stran od sinove roke. Po približno desetih minutah jima je kačo s sinove roke tudi uspelo odstraniti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Piton je nestrupena kača. V svoje žrtve običajno zarine zobe, preden jih pogoltne. Zraste lahko do 8,5 metra dolžine.

»Najine otroke sva učila, naj se kač ne bojijo, saj so vsepovsod, a tale je bila lačna in agresivna in nikakor ni bila pripravljena popustiti,« je dogodek, ki bi se lahko končal tragično, še opisala Jacksonova.

Govedorejska farma Jacksonovih leži v odročnem severnem delu Avstralije, blizu mesta Weipa in okoli 2475 kilometrov stran od prestolnice zvezne države Qeensland Brisbane. Za dečka je zato poskrbela ekipa letečih zdravnikov, ki ga je prepeljala v najbližjo bolnišnico, kjer je čez noč okreval.

Po besedah matere se sedaj počuti dobro. Sam pa je povedal, da je bil v šoku, a dogodek v njem ni vzbudil strahu pred kačami. »Samo bolj previden sem,« je dodal.