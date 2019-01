Med druge obtožujoče stigme lahko uvrstimo recimo tole: »Za ohranitev sistema, ki služi ohranitvi oblasti samooklicane elite, je bila plačana ogromna cena. Zaradi tega 'harača' ni tretje razvojne osi, ni sredstev za modernizacijo zdravstva, ni druge cevi Karavank, ni obvoznic okrog številnih slovenskih mest in krajev, ni drugega tira, ni potrebne modernizacije železnic. In povprečna plača ali pokojnina v Sloveniji je najmanj za 250 evrov na mesec nižja, kot bi lahko bila.«

Človek ima pač na facebooku, twitterju ali na Nova24TV, ki je izključno v njegovi službi, čeprav je financirana iz tujih logov, pač pravico pisati, kar se mu zahoče. Ampak zakaj samo tu in ne v kakšnem drugem slovenskem časniku? Ker mu teh lamentacij noben kolikor toliko resen časnik ali morda celo tabloid ne bi objavil. In ker celo preostalim Slovencem, ki ga ne opevajo in častijo, posebej pa še nam »retardirancem«, ponuja takšno zadnjo in edino priložnost za spravo: »Bolj prosvetljeni, gospodarsko usmerjeni del samooklicane elite ima zadnjo priložnost, da obrzda svoje paranoične ajatole, se ogradi od vse bolj retardiranega jedra, njegove izrojenosti in kulture smrti ter sprejme roko sprave, dokler je ponujena.« Ultimat torej: sprejmite takšno roko sprave, ki vam jo nepreklicno in zadnjič velikodušno ponujam, ali pa boste še naprej od mene prejemali klofute.

Hvala, gospod tovariš osamosvojitelj, trgovec z orožjem z začetka 90. let, minister za obrambo, predsednik vlade RS in šestmesečni predsednik EU, sicer pa dolgoletni poslanec v opoziciji, veteran in prvak največje opozicijske stranke: tvojo velikodušno ponudbo k takšni spravi sprejemamo z veliko hvaležnostjo in občudovanjem. Tvoja prvorazredna, samooklicana in retardirana elita.

Janez Turk, Ljubljana